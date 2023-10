MPRJ prende suspeito de aplicar ‘golpe da pirâmide’ em Campos

A operação “Príncipe do Bitcoin”, que contou com agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu, neste sábado (28), um suspeito de estelionato em Campos dos Goytacazes, na região Norte do estado.

O suspeito, denunciado pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), atuava na quadrilha na área de tecnologia da informação, simulando contas e fazendo a captação de clientes. Três outros suspeitos de integrar a quadrilha (dois homens e uma mulher), continuam foragidos.

De acordo com as denúncias, a quadrilha agia desde o ano de 2016, aplicando golpes envolvendo a aplicação dos investimentos no mercado financeiro. Por meio e uma empresa, os criminosos fizeram mais de 43 vítimas, com a promessa de retorno altíssimo e fixo para o investimento aplicado.

Entenda o esquema

Com a promessa de investimento em criptomoedas e retorno financeiro de 15% a 30% ao mês, a empresa inicialmente abria contas para os investidores e realizava as aplicações no mercado financeiro por meio das chamadas contas “copy”.

Como o nome indica, é uma cópia de outra conta, que permitia aos criminosos realizarem investimentos, incluindo compras e vendas de ativos. Inicialmente, os juros dos investimentos eram pagos, de modo a fazer o cliente confiar na empresa.

Após a celebração de diversos contratos, a empresa emitiu uma nota oficial comunicando que todos os contratos seriam rescindidos e os valores referentes aos mesmos seriam pagos em um prazo de 90 dias (a partir de 01 de dezembro de 2021, data da “Nota Oficial”), o que não foi cumprido.

Investigações do GAECO/MPRJ também revelaram que outra empresa foi criada pelos mesmos criminosos para dar continuidade ao esquema.