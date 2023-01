Mulher afirma que foi esfaqueada pelo namorado - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 14:21 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º BPM que foram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro de Barra Mansa para ouvir uma mulher que foi esfaqueada no braço foram informados de que o autor da agressão seria o namorado da vítima, que segundo ela tem passagem por homicídio, tendo cumprido 15 anos de prisão. Depois de medicada, a mulher foi levada à delegacia para o registro de ocorrência. O homem não havia sido preso até que esta reportagem foi postada.