Mulher agride companheiro com pedaços de vidro em Resende - Diário do Vale

Resende – Uma mulher, de 40 anos, agrediu o companheiro com pedaços de vidro, na manhã deste domingo (12), na Vila Moderna, em Resende. A mulher foi levada para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada. Em depoimento, ela alegou que agiu em legítima defesa, pois o marido a agrediu. O companheiro dela está no Hospital de Emergência de Resende e não corre risco de morte.

De acordo com informações apuradas pelo Diário do Vale, um homem que passava pela rua João Pessoa, avistou a mulher com marcas de sangue e com uma criança no colo. Imediatamente, ele ligou para 190 solicitando ajuda. Ao chegar no local, os policiais abordaram a mulher, que contou aos agentes que estava sendo agredida pelo marido e para se defender pegou um pedaço de vidro e desferiu os golpes em suas costas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o homem, que aparentava estar bem ferido e foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, onde está internado, mas sem risco de morte. A mulher e a criança, um bebe de 6 meses, também foram atendidos no hospital e liberados. O conselho tutelar foi chamado para cuidar da criança, que foi encaminhada para um abrigo e será levada para a casa de uma avó, em Visconde de Mauá.

Na delegacia, a mulher prestou depoimento e foi feito um registro de lesão corporal contra ela. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia, onde o homem deve prestar depoimento assim que liberado do hospital.