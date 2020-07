Mulher aproveita ida ao banco e denuncia agressões do companheiro

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 17:25 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM detiveram nesta sexta-feira, dia 31, um homem suspeito de agredir e ameaçar a companheira. Ele foi abordado pelos PMs na frente de um banco, na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A vítima, ao entrar sozinha na agência bancária, pediu emprestado o celular de um funcionário e ligou para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), 190, para denunciar o companheiro e fornecer o endereço onde ele poderia ser localizado.

A mulher informou que as sucessivas agressões vinham sendo praticadas no imóvel do casal e que aproveitou sua ida ao banco para pedir ajuda aos policiais, sem que o companheiro desconfiasse.

Levados para a Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam) de Volta Redonda, o casal prestou depoimento. O suspeito responderá pelos crimes de ameaça e agressão em liberdade.

A delegada solicitou à Justiça, que fosse decretada uma medida protetiva de afastamento do lar, contra o suspeito.