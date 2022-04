Mulher capota com carro em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de abril de 2022, 14:12 horas

Volta Redonda – Uma mulher capotou na madrugada deste domingo (17), com o Corsa que ela conduzia, após bater em um carro que estava estacionado na Rua Senador Pinheiro Machado, no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. Ela e o passageiro, que estava no veículo, não se machucaram.

Eles foram atendidos no local do acidente, por uma equipe médica do Samu. Policiais militares disseram que encontraram a mulher com sinais visíveis de embriaguez. Ela foi levada para a Delegacia de Volta Redonda.