Mulher é agredida por ladrão ao reagir a assalto em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 18:53 horas

Barra Mansa – Uma mulher foi agredida na segunda-feira, dia 22, após tentar impedir que um ladrão roubasse sua bolsa. O assalto ocorreu no entroncamento da Rua Iracema Pamplona Chiesse com a Avenida Aldo Chiesse, no Centro de Barra Mansa.

As cenas do roubo foram registradas por uma câmera de segurança. As imagens revelam um homem, vestindo calça jeans e camiseta, saindo de um Honda Civic. Ele aborda a vítima, que ao reagir, leva pontapés e cai no chão.

Em seguida, o ladrão foge no carro, com a bolsa da vítima.