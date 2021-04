Mulher é assaltada em Valença e dois suspeitos são presos

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 11:30 horas

Segundo a PM, vítima teve carro levado e para não ser morta, pulou do próprio carro em movimento; veículo foi recuperado em Paraíba do Sul

Valença e Paraíba do Sul – Uma mulher, de 45 anos, foi assaltada na noite dessa segunda-feira (19), no bairro Monte D’Ouro, em Valença. Segundo consta na ocorrência, registrada na 107ª DP, a vítima se jogou do próprio veículo, um Renault Duster, ainda em movimento, para não ser morta por dois suspeitos, armados, de 18 e 31 anos, que posteriormente foram presos. Um revólver calibre 32, usado durante a ação, além de 6 munições do mesmo calibre e um celular, foram apreendidos.

Segundo PMs do 38º Batalhão, após o flagrante, ao comparecer na delegacia de Paraíba do Sul, a vítima reconheceu os suspeitos e disse aos agentes ter sido rendida pela dupla. Um deles, segundo a mulher, teria entregue o revólver ao outro suspeito e mandando que o mesmo atirasse nela. Durante o momento de distração dos suspeitos, a mulher pulou do carro – que passava sobre um quebra-molas – fugiu.

Ciente sobre o caso, a PM localizou o veículo da vítima na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), que seguia em direção a Três Rios. Após perseguição, um cerco foi montado com outras viaturas da Polícia Militar, que contou com auxílio da PRF (Polícia Rodoviária Federa). Após buscas, os suspeitos foram capturados na BR-393, já no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul. O revólver calibre 32 usado pelos suspeitos foi jogado pela janela, mas encontrado pelos policiais logo em seguida. Além do veículo, outros pertences da vítima foram devolvidos à mulher após registro da ocorrência, em Paraíba do Sul.