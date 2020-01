Mulher é assassinada em Barra do Piraí

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 09:26 horas

Barra do Piraí – Maria Eduarda Lacerda, de 18 anos, foi assassinada na noite desta terça-feira (07), na Rua Antônio da Silva Brinco, no bairro Lago Azul, às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Segundo agentes da 88º DP (Barra do Piraí), após perícia, o corpo foi removido para o IML de Três Poços, em Volta Redonda. Um homem, que acompanhava a vítima, ficou ferido e, segundo testemunhas, foi socorrido para a Santa Casa do município.

O caso envolvendo a segunda vítima, de acordo com a Polícia Civil, foi registrado como tentativa de homicídio.