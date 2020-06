Mulher é assassinada em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 10:33 horas

Volta Redonda – Uma mulher foi assassinada na manhã desta quinta-feira (04) em Volta Redonda. A vítima, identificada como ‘Julia’, foi baleada dentro de casa, num condomínio localizado na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro.

Segundo informações, a PM foi acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para verificar tentativa de homicídio no endereço. Ao chegar, encontrou o Corpo de Bombeiros fazendo os primeiros socorros na vítima, que chegou a ser encaminhada para o Hospital São João Batista com ferimentos graves, mas não resistiu.

De acordo com a ocorrência, que está em andamento, o suspeito foi identificado. A PM está no local aguardando perícia, tentando levantar mais informações sobre o autor e motivação do crime.