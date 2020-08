Mulher é flagrada no Morro da Conquista com R$ 9,8 mil e alega que era parte dos R$ 54 mil que recebeu como auxílio reclusão

Volta Redonda – Policiais militares levaram nesta quinta-feira, dia 6, para a 93ª DP (Volta Redonda), uma mulher suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Ela foi flagrada com R$ 9,8 mil, e alegou que o dinheiro era parte dos R$ 54 mil que recebeu do auxílio reclusão que estava acumulado.

O dinheiro estava em uma casa na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Os agentes foram ao local apurar denúncia de tráfico de drogas, quando várias pessoas fugiram do cerco da PM.

Apenas a suspeita, de 26 anos, foi abordada e apresentou a versão dela sobre o auxílio reclusão. Segundo os policiais, ela seria companheira do gerente do tráfico na localidade, que não foi localizado.

A mulher foi levada para a delegacia, onde foi ouvida e liberada. Os R$ 9,8 mil ficaram apreendidos na unidade policial.