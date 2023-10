Mulher é flagrada tentando entrar com cocaína na Cadeia Pública de Volta Redonda

Volta Redonda – Uma mulher de 19 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (9), depois de ser flagrada tentando entrar com uma carga de cocaína na Cadeia Pública de Volta Redonda, conhecida como Casa de Custódia. A droga foi localizada durante a revista de agentes penais e estava camuflada dentro de embalagens de leite em pó e achocolatado. O material seria entregue a um detento. A mulher foi levada à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foi lavrado o flagrante

Somente em 2023, seis (6) visitantes foram presas pela equipe de revista tentando levar droga para os presos. A Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth fica localizada no bairro Roma, às margens da Rodovia Presidente Dutra.

Polícia Penal já apreendeu drone tentando lançar material

No início de agosto, agentes penais da Casa de Custódia de Volta Redonda apreenderam um drone no entorno da unidade. O equipamento foi localizado junto com um fio de nylon que seria levado por cima do muro para levar drogas aos detentos. Os criminosos que operavam o equipamento conseguiram fugir.