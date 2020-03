Mulher é morta a tiros em Resende

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 15:18 horas

Resende e Volta Redonda – Ana Maria Campos, de 30 anos, foi morta a tiros nessa sábado (7), em Resende. O crime foi na Rua Elvira Matos Silva, no bairro Novo Surubi.

Policiais militares, que foram ao local do homicídio, tiveram dificuldades em conseguir detalhes sobre o crime. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende. O motivo e o autor do assassinato ainda são desconhecidos pela polícia.

Morte por atropelamento

O corpo de Maicon Brito Juvêncio, de 18 anos, foi sepultado às 17h, desse sábado (7), no Cemitério Municipal de Volta Redonda, no bairro Retiro. Ele foi atropelado, no dia anterior, por um carro, na Avenida Adalberto de Barra Nunes (Avenida Beira Rio), no bairro Siderlândia, também em Volta Redonda.