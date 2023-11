Mulher é morta a tiros no Vale do Paraíba, em Barra Mansa

Barra Mansa – Uma mulher de 29 anos, identificada como Lhaudana Raíssa Vieira dos Reis Aloquio, foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (15), na Rua Goiânia, no bairro Vale do Paraíba. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, perto do corpo foram encontrados seis estojos de munição de pistola. Uma perícia foi feita no local do crime, que foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia. A Polícia Militar está no local aguardando a retirada do corpo, que será enviado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.