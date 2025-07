Mulher é presa com armas e drogas em Resende

Resende – Uma mulher, de 28 anos, foi presa neste sábado (19), suspeita de praticar tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Morada da Barra, em Resende. A ação foi realizada pelo 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) após denúncia anônima.

Ao chegarem à residência indicada, os agentes abordaram uma mulher e, após questionamentos, ela confessou que havia drogas e uma arma no imóvel. Com a autorização dela, os policiais entraram na casa e encontraram outras duas pessoas, um homem de 23 anos e outra mulher de 33 anos.

Durante a busca, os policiais localizaram três mochilas com 524 pedras de crack, 56 pinos de cocaína, 57 frascos de loló, 180 dolas de maconha, uma bola de pasta base de cocaína, um tablete de maconha, além de um revólver calibre 38 com cinco munições. Também foram apreendidos cinco celulares, cinco rádios comunicadores, quatro balanças de precisão, um cinto tático com coldre e cerca de R$ 366 em dinheiro, além de aproximadamente três mil pinos vazios.

Após perícia, foi constatado que as drogas somavam 911,3 gramas de maconha, 1.310 gramas de cocaína, 56 gramas de crack e 253 ml de cloreto de metileno. A mulher foi autuada nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), permanecendo presa. Os outros dois envolvidos foram ouvidos e liberados.