Mulher é presa em posse de metralhadora .380 no Monte Castelo, em VR

Volta Redonda – Duas mulheres foram detidas no início da noite desta quarta-feira (27), no bairro Monte Castelo, em posse de uma metralhadora calibre .380; oito munições de mesmo calibre; dois carregadores alongados; 29 pinos de cocaína; nove pedras de crack; um rádio transmissor e uma base; R$ 65 em espécie.

De acordo com a Polícia Militar, as duas detidas – uma adolescente de 17 anos e uma mulher de 28 anos – estariam traficando drogas em um bar na Rua Cinco. Próximo ao estabelecimento, em uma casa em construção, guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e policiais do Serviço Reservado (P2) apreenderam drogas, arma e o rádio transmissor.

No bar, a mulher de 28 anos foi abordada e, com ela, foram encontrados um pino de cocaína e dinheiro em espécie. Ambas foram conduzidas à 93ª Delegacia de Polícia, onde, com auxílio de uma policial, foi realizada busca pessoal nas duas. Com a mais velha foram encontradas, nas partes íntimas, nove pedras de crack. O caso foi encaminhado para apreciação da autoridade policial.