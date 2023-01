Mulher é presa por descumprimento de medida protetiva - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 18:04 horas

Rio – Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo prenderam nesta segunda-feira (23), uma mulher por descumprimento de medida protetiva. Ela foi capturada no mercado em que trabalhava, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, mesmo com a decisão da Justiça, ela saía de casa, na comunidade da Rocinha e se dirigia até o município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para tentar contato com sua ex-companheira. Diante disso, teve a prisão preventiva decretada. Após a ocorrência, a acusada foi encaminhada ao sistema prisional.