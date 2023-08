Mulher é presa por maus tratos a cães da raça pitbull

Barra do Piraí – Uma moradora do bairro Santo Antônio foi presa em flagrante na sexta-feira (25) durante uma diligência feita por agentes da Superintendência do Bem-estar Animal (Sepe), da prefeitura de Barra do Piraí. Ela foi denunciada pela comunidade local depois que dois cães da raça pitbull, sob sua responsabilidades, fugiram e levaram pânico nas ruas – principalmente nos arredores de uma escola munição.

De acordo com o Sepet – que para esta ação contou com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar –, uma série de irregularidades que configuram maus-tratos aos animais foram constatadas. Além disso, foram encontrados filhotes de pitbull no interior da residência da tutora. Questionada, ela chegou a dizer que sua intenção inicial era vender a ninhada; no entanto, teria mudado de ideia e decidido doar.

A mulher foi conduzida à 88ª Delegacia de Polícia, onde foi enquadrada na ‘Lei Sansão’, de 2020, que aumenta a pena para maus-tratos a cães e gatos. Desde que entrou em vigou, a lei passou a punir com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda, quem cometer este tipo de crime. Antes, a pena era de detenção de três meses a um ano, além de multa.

O estado do Rio de Janeiro tem uma lei – 4.597/05 – que proíbe a circulação sem focinheira, em locais públicos, de pitbulls e outros cães ferozes. Além disso, a legislação determina que animais dessa raça devem ser castrados, a partir dos seis meses de idade. O casal de cachorros adultos encontrados na casa da tutora, em Barra do Piraí, não estavam esterilizados – tanto que reproduziram.