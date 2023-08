Mulher é presa por suspeita de tráfico de drogas em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Uma mulher, de 31 anos, foi presa no início da tarde deste sábado, no bairro Carvão, suspeita de tráfico. As drogas estavam escondidas dentro de uma caixa d’água, num beco próximo a sua residência.

Os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º Batalhão de Polícia Militar, teriam recebido a informação de que a mulher, havia recebido um carregamento de drogas e estaria em um beco, na Avenida das Palmeiras, próximo a sua residência. Quando chegaram ao endereço, os policiais identificaram e abordaram a suspeita. Ela teria confirmado aos agentes o recebimento das drogas e mostrado o local onde estavam escondidas. Dentro de uma caixa d’água, os PMs encontraram 30 pinos de cocaína e 24 tiras de maconha, além de dois celulares.

O caso foi registrado na 88° Delegacia de Polícia, onde começa a ser investigado