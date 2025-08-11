terça-feira, 12 agosto 2025
Mulher é presa por tráfico na Vila Americana

Ação ocorreu durante um patrulhamento dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar

by adrielly ribeiro

Volta Redonda – Uma mulher de 23 anos foi presa por tráfico de drogas no bairro Vila Americana, em Volta Redonda, na noite de domingo (10). A ação ocorreu durante um patrulhamento dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar.

A equipe flagrou quatro pessoas em um escadão na Rua Santa Luzia. Ao notar a aproximação, três delas conseguiram fugir, enquanto a mulher permaneceu no local carregando uma mochila.

Com ela, foram encontrados 98 pinos de cocaína, 68 trouxinhas de maconha, 27 trouxinhas de skank, 17 pedras de crack, além de um rádio transmissor, um carregador e R$ 100 em espécie.

A suspeita foi levada para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu presa pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

