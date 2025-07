Mulher é presa transportando fuzil e munições na Dutra, em Piraí

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na noite desta segunda-feira (18), armas e munições na Rodovia Presidente Dutra em Piraí.

Um veículo, que realizava transporte coletivo de passageiros, foi abordado no KM 233. Durante a fiscalização, uma passageira de 22 anos, acompanhada de sua filha de 8 meses, apresentou um ticket de bagagem diferente do que constava no mapa da viagem, fornecido pelo motorista.

Após a identificação de todos os passageiros, a bagagem inicialmente omitida foi encontrada e os policiais solicitaram que fosse aberta. Dentro da mala, foram encontrados um fuzil com numeração suprimida, um carregador de fuzil com munições, uma pistola, dois carregadores de pistola e um celular.

A passageira informou a equipe que tinha a mercadoria em Belém/PA, sendo o destino de entrega um cidadão desconhecido na Rodoviária do Rio de janeiro, onde receberia uma quantia de R$ 2.000,00.

Diante dos fatos apresentados, a passageira, juntamente com sua filha e suas bagagens, foram conduzidas para 94ª DP, em Piraí/RJ, para as medidas cabíveis. Ao apresentar na 94ª DP a suspeita, entraram em contato com o Conselho Tutelar, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Somente este ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu, no estado do Rio de Janeiro, mais de 100 armas de fogo de diversos calibres, 12 destas na circunscrição da 7ª Delegacia, que compreende o trecho entre Piraí e a divisa com o estado de São Paulo.