Mulher fica presa às ferragens após colisão violenta com caminhão da MRS, em Valença

Valença – Uma mulher, que não foi identificada até o momento, ficou presa às ferragens do veículo que conduzia quando, na tarde desta terça-feira (21), foi atingida por um caminhão de manutenção da MRS Logística quando transitava na linha férrea. O caso aconteceu no distrito de Barão de Juparanã, próximo à estação ferroviária.

Ela estava acompanhada da filha e ambas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros. A jovem que a acompanhava não teve ferimentos. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da MRS Logística para obter mais informações sobre o acidente, que enviou uma nota lamentando o ocorrido.

Leia a nota na íntegra:

Lamentamos profundamente confirmar o ocorrido.

Sobre o acidente, envolvendo um dos nossos equipamentos de manutenção da linha, informamos que o operador da máquina cumpria todos os procedimentos de segurança, quando avistou um veículo repentinamente tentando transpor a passagem em nível, apesar da sinalização. Neste momento, o freio de emergência do veículo foi acionado no intuito de evitar a colisão, no entanto, não foi possível parar a tempo.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que as composições férreas tenham prioridade de passagem. Por isso, motoristas são obrigados a parar os veículos antes de atravessar a ferrovia. Segundo o artigo 212 do CTB, deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea é infração gravíssima e o(a) infrator(a) está sujeito a multa.