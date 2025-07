Mulher morre após mal súbito, em Resende

Resende – Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (30) no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Segundo relatos de moradores e da equipe do SAMU, a mulher teria passado mal dentro de casa e conseguiu sair para pedir socorro. No entanto, desmaiou e caiu na rua antes de receber atendimento.

Populares acionaram os serviços de emergência, mas, quando o socorro chegou ao local, a vítima já estava sem vida. O corpo foi removido após a realização da perícia, e o caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia, onde será investigada a causa da morte.