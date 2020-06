Mulher não acredita mais encontrar filho desaparecido com vida

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 16:48 horas

Breno Afonso Silva de Oliveira foi visto pela última vez no bairro Açude

Volta Redonda – Marta Francisca da Silva Oliveira não acredita mais encontrar o filho, Breno Afonso Silva de Oliveira, com vida. Ele está desaparecido há 17 dias. Morador do bairro Retiro, ele foi visto pela última vez no bairro Açude.

Os bombeiros encerraram as buscas, sem sucesso, há cerca de duas semanas. Policiais civis, no entanto, não tiveram avanço nas investigações.

Os inspetores também tentam localizar e prender o criminoso que matou Renan Júnior Ferreira, que também desapareceu no início deste mês. O corpo dele foi encontrado boiando no Rio Paraíba do Sul.

A Polícia Civil acredita que mataram Renan para roubar o veículo que ele conduzia no dia que desapareceu e, em seguida, jogaram seu corpo no Rio Paraíba do Sul. O veículo, inclusive, ainda não foi localizado.

Sobre a morte de Renan, Marta fez o seguinte comentário. “Pelo menos, os pais de Renan deram um enterro digno ao filho deles. Ao contrário de mim, que nem sei aonde está meu filho. Se ele está amarrado e no fundo de um rio ou se seu corpo foi jogado em um matagal”, disse Marta, alegando que mesmo exausta de tanto procurar o filho, sem êxito, voltou ao trabalho nesta terça-feira (23).

Qualquer informação sobre o paradeiro de Breno pode ser feita ao Disque Denúncia do 28º Batalhão da PM (08000-260-667) ou através do telefone da mãe de Breno (24) 99869-3591 (Marta) .