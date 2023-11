Mulher perde controle e bate contra mureta na Dutra, em Itatiaia

Itatiaia – Uma mulher, de 46 anos, ficou ferida após perder o controle de seu carro e bater contra uma mureta na manhã desta quarta-feira (15). O caso aconteceu na altura do KM 315,2 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

A motorista foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende.

Segundo informações, a pista estava molhada no momento do acidente e os dois pneus traseiros do veículo estavam bastante gastos. Foi aplicada multa de trânsito por mau estado de conservação e segurança por conta do estado dos pneus no valor de R$ 195,23.