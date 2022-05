Mulher presa por tráfico de drogas está à disposição da Justiça de Barra do Piraí

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 09:56 horas

Barra do Piraí – Uma mulher, de 50 anos, que foi presa em flagrante na sexta-feira (6), durante ação conjunta da 88ª DP (Barra do Piraí) e da Polícia Militar, foi transferida nesse fim de semana para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça de Barra do Piraí. Ela foi capturada no bairro Caieira, em Barra do Piraí.

A operação teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas na localidade. Com a suspeita foram apreendidos 1.256 tubos de cocaína, 160 tiras de maconha e 111 pedras de crack.