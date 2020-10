Mulher que abandonou o filho recém-nascido é localizada em Porto Real

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 16:24 horas

Porto Real – Foi localizada nesta segunda-feira, dia 26, a mulher que abandou, no mesmo dia, o filho recém-nascido, em Porto Real. A criança, que ainda estava com o cordão umbilical, foi encontrada por uma funcionária de um pronto-socorro, localizado na Rua Helena Alegrete, no Jardim Real, que fica próximo ao local onde estava o bebê.

A criança foi levada para o Hospital Municipal de Porto Real e passa bem. A mulher foi apresentada ao delegado titular da 100ª DP, Victor Tuttman, que deverá indiciar a suspeita por abandono de incapaz.

O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade, que vai notificar o Ministério Público sobre o episódio. O destino do bebê será decidido pelo juiz da Vara da Infância, Juventude, e Idoso de Porto Real.