Mulher que ateou fogo no companheiro é transferida para presídio

Matéria publicada em 6 de agosto de 2022, 10:06 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Luiz Jorge Rodrigues, transferiram neste sábado (6) para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, uma mulher de 48 anos. Ela foi condenada a três anos e meio de prisão no regime semiaberto, por lesão corporal gravíssima, por ter ateado fogo no companheiro.

A vítima, atualmente com 43 anos, sobreviveu. O crime foi no dia 28 de fevereiro de 2015, no distrito de Arrozal, em Piraí.

Policiais civis de Volta Redonda foram aquele município, onde cumpriram um mandado de prisão contra a mulher. O documento foi expedido pela Vara Única de Piraí.