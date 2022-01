Mulher suspeita de derramar óleo fervendo no companheiro é transferida para presidio

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2022, 15:25 horas

Resende – Policiais civis da 89ª DP (Resende) transferiram, neste sábado, um jovem de 24 anos, suspeita de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de meio cruel. Ela foi presa na quinta-feira (06/01), em São Paulo. Contra ela, havia um mandado de prisão pendente.

O crime teria sido cometido no dia 14 de outubro do ano passado, em Resende. Segundo a acusação, após ter ficado insatisfeita com o término do relacionamento com o companheiro, a suspeita esperou a vítima dormir, ferveu uma panela com óleo e derramou sobre o corpo dele. O homem ainda se encontra internado num hospital, no Andarai , no Rio, para a recuperação de várias sequelas deixadas pelas queimaduras em seu corpo.

Inicialmente, a mulher foi procurada na cidade de Borda da Mata, em Minas Gerais. Lá, contudo, foram informados de que a autora havia se mudado para a cidade de São Paulo. Com o apoio da Polícia Civil paulista, foi possível localizá-la no bairro de Santo Amaro.