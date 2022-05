Mulher suspeita de homicídio e ocultação de cadáver é transferida para presídio

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 08:51 horas

Itatiaia – Uma mulher que foi presa há dois dias pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, foi transferida recentemente para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações feitas por agentes da 99ª DP (Itatiaia), a suspeita e um primo mataram o companheiro dela e enterraram o corpo.

O motivo seria o ciúmes que a mulher tinha da vítima. O homem foi encorcado esfaqueado.

Ela foi capturada após trabalho de inteligência e monitoramento em um consultório odontológico no bairro Campo Alegre, em Itatiaia. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

O comparsa da mulher continua foragido.