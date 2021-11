Mulher suspeita de homicídio é presa em Angra dos Reis

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:23 horas

Angra dos Reis e Rio das Flores – Policiais civis da 92ª DP (Rio das Flores) prenderam, no fim de semana, uma mulher, de 36 anos, pelo crime de homicídio qualificado. Ela foi capturada em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, o crime ocorreu em 2018, em Rio das Flores. Ainda de acordo com a polícia, a suspeita participou do homicídio de seu ex-namorado. Ele foi vítima de uma emboscada, e morto com vários tiros, sem ter condições de se defender.

As investigações apontam que o atual namorado dela, que era chefe do tráfico de drogas em Paraíba do Sul e já está preso, matou a vítima.

Contra ela foi cumprido um mandado de prisão preventiva.