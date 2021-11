Mulher suspeita de tentativa de homicídio presa em Valença é transferida

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 17:41 horas

Valença – Policiais civis da 91ª DP (Valença) transfeririam, nesta sexta-feira, dia 5, para o sistema prisional, uma mulher suspeita de tentativa de homicídio. Ela foi presa há dois dias, no bairro Laranjeiras, em Valença.

De acordo com as investigações, ela e um amigo se desentenderam, brigaram e a suspeita acusada feriu a vítima com golpes de arma branca (faca, facão, entre outras). Após o fato, os agentes realizaram diligências, monitoramento de inteligência e localizaram a mulher.

No sistema prisional, ela ficará à disposição da Justiça de Valença.