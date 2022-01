Mulher suspeita de tentativa de homicídio é transferida para presídio

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 08:24 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, transferiu nesta terça-feira (25) para o sistema prisional, uma mulher de 45 anos, suspeita de tentativa de homicídio. O crime foi no dia 27 de junho do ano passado, na Rua 227, próximo ao Cais Jornalista Dicler Simões de Souza, no bairro Conforto, quando um homem que trocava o pneu do carro, foi baleado e ficou paraplégico.

A suspeita foi localizada pelos policiais civis, na segunda-feira (24), numa casa na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Na ocasião, a tentativa de homicídio teve a participação do companheiro da mulher, que está preso.

O delegado procura pelo terceiro envolvido no crime, que continua foragido.

– O crime teve como motivação, a guerra declarada entre as facções criminosas, que assolam Volta Redonda, pelo domínio dos pontos de venda de drogas – disse Edézio.

Denúncias sobre atividades criminosas poderão ser feitas por meio do Disque Denúncia: 2253-1177/0300-253-1177. E ainda, pelo whatsApp da 93ª DP (Volta Redonda): (24) 99924-2496. O sigilo da informação é garantido.