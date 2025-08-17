segunda-feira, 18 agosto 2025
Mulher tem casa invadida por cinco homens, em Quatis

Grupo alegou estar fugindo de homens armados; após deixarem a casa, moradora acionou a polícia ao ouvir troca de tiros

by alice couto

Foto: Divulgação

Quatis – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar foram acionados na tarde de domingo (17) para verificar disparos de arma de fogo na Rua Sara Matuck, em Campo Belo, Quatis. A ocorrência, registrada por volta das 16h15, envolveu uma moradora de 34 anos que relatou ter tido a casa invadida por cinco homens não identificados, que alegaram estar fugindo de outros indivíduos armados. Após a saída do grupo, ela ouviu os disparos nas proximidades.

Ninguém ficou ferido. O local foi preservado para perícia, e equipes realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. O caso foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, que ficará responsável pela investigação.

