Mulheres são presas com drogas durante revista na Cadeia de VR

Volta Redonda – Duas mulheres foram presas nesta terça-feira (9), tentando entrar com drogas na Cadeia Pública Franz de Castro, em Volta Redonda. As drogas estavam escondidas nas roupas das jovens e seriam entregues a seus companheiros na prisão. Elas foram encaminhadas para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado.

De acordo com informações da polícia, as drogas foram detectadas pelo scanner corporal da equipe de revista e segurança de entrada na cadeia. Foram apreendidos 43 gramas de pó amarelo e 82 gramas de erva picada dentro das costuras das peças de roupas das visitantes. O material apreendido e as mulheres foram encaminhadas para DP.