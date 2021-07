Mulheres são presas com drogas no Açude II

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 14:17 horas

Volta Redonda – Três mulheres foram presas, na tarde desta quarta-feira, dia 21, suspeitas de tráfico de drogas, em Volta Redonda. Eles foram flagradas com os entorpecentes no cruzamento da Rua 5 com Avenida A, no bairro Açude II.

Com elas foram encontrados 24 trouxinhas de maconha, 45 de skank, três rádios e pinos vazios. As suspeitas e as drogas foram levadas para a Delegacia de Volta Redonda.