Mulheres são presas com drogas no bairro Roma

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 18:06 horas

Volta Redonda – Policiais civis da 93ª DFP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Edézio Ramos, prenderam nesta quarta-feira, dia 14, duas mulheres de 39 e 37 anos suspeitas de tráfico de drogas. Com elas, os agentes apreenderam 68 pinos de cocaína e dois sacoles de maconha.

O delegado disse que as suspeitas foram presas no bairro Roma, em Volta Redonda, e que elas pretendiam levar os entorpecentes para o bairro Jaqueira, em Piraí, onde moram.

As mulheres foram levadas para a Delegacia de Volta Redonda, junto com o material apreendido. As duas serão transferidas para o sistema penitenciário, onde ficarão à disposição da Justiça.