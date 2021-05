Mulheres são presas com notas falsas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 19:39 horas

Barra do Piraí – Um trabalho integrado entre policiais da 88ª DP (Barra do Piraí), 94ª DP (Piraí) e 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin), prendeu duas mulheres, de 37 e 28 anos, após as mesmas utilizarem notas falsas de R$ 200,00 para fazerem compras no comércio de Barra do Piraí. A ação aconteceu na quarta-feira, dia 5, após uma denúncia feita por um comerciante vítima do crime.

A dupla foi levada pela Guarda Municipal à delegacia para esclarecimentos, e apresentada ao delegado titular Rodolfo Atala. De acordo com a polícia, as mulheres alegaram que tinham recebido as notas de um homem e que não sabiam que eram falsas.

Após levantamento de informações, os agentes constataram que havia mais ocorrências, registradas em Piraí, alegando uso de notas falsas no comércio da cidade. Com as informações, as mulheres foram presas.

Segundo as investigações, as mulheres são da capital do Rio de Janeiro e seguiram para a região em um carro de aplicativo. Elas diziam aos comerciantes que estavam conhecendo as cidades. Os objetos comprados pela dupla eram guardados dentro do veículo. O automóvel foi revistado e todo o material e as notas verdadeiras obtidas como troco foram apreendidas.

As mulheres foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal de Volta Redonda. Elas foram autuadas pelo crime de falsificação de moeda e o motorista foi liberado.