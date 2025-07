Segundo informações da Polícia Civil, os agentes foram acionados por lojistas e, com o auxílio das imagens do circuito de segurança, localizaram o grupo a poucos metros do local do crime. Durante a abordagem, os produtos furtados foram encontrados com as suspeitas.

As mulheres foram levadas para a delegacia, onde foram autuadas em flagrante. As adolescentes foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial, que adotou os procedimentos legais cabíveis.