Mulheres suspeitas de furto em hipermercado do Rio são presas na Via Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 10:43 horas

Itatiaia – Na noite de segunda-feira (22), policiais rodoviários federais prenderam três mulheres suspeitas de praticarem furtos numa loja de departamentos do Hipermercado Carrefour, na Barra da Tijuca, no Rio. Os agentes da PRF receberam a informação de policiais civis cariocas de que as autoras estariam num veículo Ônix, vermelho, na Via Dutra, seguindo para São Paulo com as mercadorias furtadas.

Uma das integrantes do grupo já tinha sido presa pelos policiais civis na capital fluminense, mas o restante da quadrilha havia fugido. Os policiais rodoviários interceptaram o veículo, com placas da cidade de Almirante Tamandaré (PR), na Via Dutra, Km 319, em Itatiaia.

Durante revista no carro, os policiais encontraram os objetos furtados como torneiras, chuveiros, além de panelas, ventilador, roupas, furadeira elétrica e outras ferramentas. Material avaliado em R$ 20 mil, segundo a PRF.

As mulheres de 26, 28 e 30 anos foram entregues aos policiais civis do Rio.