Natal termina sem ocorrências graves, segundo Polícia Civil de Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2020, 10:23 horas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, disse neste sábado, 26, que o plantão policial de Natal, não registrou ocorrências de crimes considerados de grande potencial ofensivo como, por exemplo, homicídios.

O delegado, porém, fez um alerta para quem for viajar, neste período de fim de ano, quando aumentam os crimes de arrombamento, principalmente, às residências. Segundo orientações do policial as câmeras de segurança nos imóveis e sistema de alarmes, ajudam a combater esses tipos de crimes.

Outra orientação é avisar um vizinho de confiança, sobre a viagem, além de deixar o número de um telefone para contato, caso ocorram imprevistos. Já os moradores que observarem qualquer pessoa em atitude suspeita próxima às residências de vizinhos que viajaram, devem comunicar o fato, por meio dos telefones do Disque Denúncia: 197 (93ª DP) ou 190 e 0800-260-667 (28º BPM).