Neto recebe medalha ‘Amigos do Degase’ por ações promovidas pela prefeitura - Diário do Vale

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto foi contemplado com a medalha ‘Amigos do Degase’, criada pela instituição para homenagear os envolvidos com a socioeducação no estado. A prefeitura de Volta Redonda oferta cursos profissionalizantes, atividades esportivas e o Programa Municipal Novos Horizontes, baseado no Acessuas Trabalho (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho), do Governo Federal, para as duas unidades do Degase (Departamento Geral de Ações Socio Educativas) no município. O órgão do governo do estado é o responsável por executar as medidas judiciais aplicadas aos adolescentes entre 12 e 18 anos em conflito com a lei.

O presidente da Fundação Beatriz Gama (FBG), Vitor Hugo de Oliveira, que também recebeu a medalha ‘Amigos do Degase’, esteve na cerimônia de entrega da honraria, realizada na manhã desta sexta-feira (10) no Centro do Rio. Por meio da FBG, os menores do Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), que fica no bairro Vila Mury, e do Cense (Centro de Socioeducação) Irmã Asunción de la Gándara Ustara, no bairro Roma, têm a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes e atividades esportivas voltados para a ressocialização.

Para os abrigados do Criaad – unidade responsável pela execução de medida de semiliberdade – são ofertados cursos de Informática e Barbeiro; já os internos do Cense podem escolher entre as aulas de Informática, Barbeiro, Literatura, Xadrez, Elétrica Predial, Mecânica de Motos, Jiu-jítsu e Sublimação (uma das técnicas de estamparia). A seleção dos participantes do curso é feita pela direção do Degase.

“Fico feliz em receber essa homenagem e com sensação de que estamos no caminho certo. Damos oportunidade para que os abrigados aprendam uma profissão, e, ao saírem, já possam conseguir um emprego formal ou trabalhar por conta própria. Com prazo de quatro meses, eles podem fazer pelo menos dois cursos por ano”, explicou Vitor Hugo, frisando que o objetivo maior é ressocializar os menores atendidos.

“Queremos que, ao deixarem a instituição, eles não pensem em cometer delitos, e sim em querer dar uma nova direção na vida e encontrar o caminho do bem. Estamos oferecendo esperança para eles, e desejamos que aproveitem. Já mantínhamos essa parceria nas minhas gestões anteriores e retomamos assim que reassumi a prefeitura, em 2021”, afirmou Neto, agradecendo a homenagem.

Também representando o município de Volta Redonda, receberam a medalha ‘Amigos do Degase’, pela contribuição com a socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, o deputado estadual Munir Francisco e o comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Ronaldo Martins.

Programa Novos Horizontes

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), certifica internos do Cense pelo Programa Municipal Novos Horizontes, baseado no Acessuas Trabalho (Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho), do Governo Federal.

Os menores escolhidos pela direção do Degase participam de oficinas que compreendem espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre o mundo do trabalho. Entre os temas abordados durante os encontros estão Desenvolvimento de Habilidades; Aspecto do Mundo do Trabalho; Como fazer um currículo; Como se comportar em uma entrevista de trabalho; e Ética profissional, entre outros.

A Smac, por meio do Programa de Inclusão Produtiva, também promoveu oficinas de Garçom e Assistente de Maitre para jovens abrigados no Cense.

Incentivo à leitura

Em outra parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) doou para a biblioteca do Degase, no final de setembro, 50 livros com foco na literatura infanto-juvenil. A ação faz parte do projeto de biblioteca itinerante e incentivo à leitura, criado pela secretaria. Na ocasião, também foram entregues certificados aos jovens que cumprem medidas socioeducativas e que mais se dedicaram à leitura.