Nova titular da Deam-VR quer aumentar conscientização sobre violência psicológica

Volta Redonda – A delegada Flávia Monteiro tomou posse como titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda (Deam-VR) nesta segunda-feira (9). Consigo, trouxe as experiências vividas como delegada titular da 11ª DP (Rocinha), onde criou uma sala violeta para atender exclusivamente mulheres vítimas de violência. Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, ela diz que esses casos merecem um cuidado especial. “Na Rocinha existe muita violência doméstica, e eu atuava em uma delegacia distrital, onde se cuidam de vários tipos de crime. Montamos uma sala violeta apenas para atendimento de violência doméstica”, contou, acrescentando que, como os quadros da Polícia Civil são ainda majoritariamente masculinos, nem sempre é possível que o atendimento seja feito por mulheres.

“A sala violeta foi um projeto que deu super certo. Conseguimos fazer com que as vítimas passassem a denunciar mais”, disse a delegada. Ao aumento de denúncias ela credita, também, a rede que formou – através do WhatsApp – com o diretor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Rocinha, os plantonistas chefes, a Patrulha Maria da Penha e a Associação de Moradores. “Fizemos isso para que a vítima não precisasse denunciar diretamente na delegacia, pois ficaria muito exposta. Aqui em Volta Redonda, quero criar um canal direto com a Deam para que possam ser feitas denúncias anônimas”, frisou Flávia Monteiro.

Relacionamentos tóxicos

Embora ainda esteja se ambientando à cidade, Flávia disse que está se inteirando dos números da Deam. E já verificou, por exemplo, que são muitos os casos de violência doméstica, importunação sexual e crime de perseguição. “Muitas vezes o homem não aceita o término da relação e passa a perseguir a mulher, fazendo ameaças, importunando. Hoje se instaura inquérito e o suspeito é indiciado. Antes, não era assim”, explicou a delegada, lembrando que outra forma de inibir agressores, além do indiciamento, é a aplicação de medidas protetivas. “Se o agressor descumprir, pode ser preso em flagrante”, salientou.

Flávia Monteiro é categórica ao afirmar que as mulheres devem denunciar seus agressores, em qualquer situação. E lembra que cerca de 98% dos crimes de violência doméstica advêm de relacionamentos tóxicos e abusivos. “Pretendo dar palestras sobre isso, para que as mulheres identifiquem os sinais. Uma violência psicológica, às vezes, é pior do que a violência física. O homem abaixa a autoestima da mulher e ela passa a achar que ruim com ele, pior sem ele”, explicou, destacando que dependências financeiras e psicológicas muitas vezes não são vistas por outras pessoas.

“No Rio existe um grupo que se chama Mulheres Que Amam Demais Anônimas (MADA), que tem o mesmo método dos Alcoólicos Anônimos, inclusive com os 12 passos, mas adaptado para relações abusivas”, contou a delegada, acrescentando que pretende encaminhar mulheres vítimas de relações tóxicas para grupos de ajuda como este. “A violência patrimonial, psicológica, é mais velada. Como denunciar o que não se vê, o que não se ouve? Muitas vezes, a própria vítima não tem noção de que está passando por uma violência”, completou, frisando que pretende fortalecer mais ainda a credibilidade da Polícia Civil, para que toda mulher que procure a Deam sinta-se acolhida e protegida.

Despedida

Deixando a titularidade da Deam-VR para assumir a 24ª DP (Piedade), a delegada Juliana Almeida, que ficou à frente do cargo por três anos e dois meses, aproveitou a cerimônia de passagem de titularidade para agradecer pelo tempo em que esteve em Volta Redonda. “Fui muito bem acolhida pela cidade e vou sentir muitas saudades. Deixo uma delegacia nova, reformada e que, graças a Deus, pode contar com uma rede de apoio à mulher maravilhosa, como nunca vi em outras Deams em que já estive”, comentou Juliana.

Para ela, Volta Redonda está muito à frente de outros municípios do estado. “Faço votos de que essa política continue, pois é muito necessária às mulheres, adolescentes, meninas e sociedade como um todo”, disse, lembrando da importância de se disseminar informações que levem à prevenção de casos de violência de gênero. “Hoje em dia se tem mais informação e, com isso, mais meios de pedir ajuda. O número maior de registros mostra que, agora, esses casos estão chegando ao conhecimento do Poder Público”, finalizou.

Também estiveram presentes à cerimônia de transmissão de cargo a secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Volta Redonda, Glória Amorim; a presidente da OAB-VR, Carolina Patitucci; representantes do 28º Batalhão de Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Conselho Municipal da Mulher, de Ongs e projetos sociais, além da Federação de Associação de Moradores (Fam).