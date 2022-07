Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 16:44 horas

Unidade especializada será responsável pelo pelos crimes militares do Sul Fluminense

Volta Redonda- O Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Marinho Pires e o Prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, vão inaugurar as 10h de quinta-feira, dia 28, as novas instalações da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). A sétima unidade especializada do Estado do Rio de Janeiro, será responsável pelos crimes militares do Sul Fluminense. A equipe será composta por 44 policiais militares.

A nova sede ficará situada na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, número 139, no bairro Ponte Alta. Com a inauguração do espaço, a 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que funcionava dentro da sede do 10º Batalhão de Polícia Militar, passa a contar uma sede independente, cedida pela Prefeitura de Volta Redonda. O local recebeu as adequações necessárias e foi totalmente modernizado. A unidade terá acesso também às informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para auxiliar nos trabalhos.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destaca que a vinda dessa unidade para a cidade faz parte das ações da secretaria que busca a integração das forças de segurança.

“Com a implantação dessa nova sede vamos conseguir irradiar mais policiamento. A 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que apesar de ter uma atividade especifica, tem a missão constitucional que é o policiamento ostensivo e a preservação da Ordem Pública. Com a vinda desses 44 policiais militares para a nossa cidade vai contribuir para aumentar a segurança. Nosso objetivo é integrar todas as forças de segurança”, explicou o secretário.