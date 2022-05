Novo comandante do 28º BPM toma posse em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de maio de 2022, 06:58 horas

Volta Redonda – O coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva tomou posse na sexta-feira (27), como novo comandante do 28º Batalhão da PM, com sede em Volta Redonda. O militar veio transferido do Departamento de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro (Detro).

Martins assumiu o lugar do tenente-coronel André Souza. A cerimônia de transmissão de cargo foi presidida pelo comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA), coronel Marcelo Moreira Malheiros.

Casado, pai de três filhos, o coronel Martin tem 31 anos de carreira na Polícia Militar.

– Tive a grata surpresa em saber que iria comandar o 28º BPM, um batalhão de elite da PM. Iremos dar continuidade ao bom trabalho desempenhado pelo tenente-coronel Souza – disse o coronel Martins.

Durante a cerimônia, o tenente-coronel Souza prestou uma homenagem a esposa e filhos de Martins.

O 28º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo em Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro e Pinheiral.