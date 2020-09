Novo delegado de Volta Redonda dará atenção especial no combate ao tráfico de drogas

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 19:06 horas

Volta Redonda – Uma das prioridades do novo delegado de Volta Redonda, Edezio de Castro Ramos Júnior, será focar em vários crimes, mas, segundo ele, dará uma atenção maior ao tráfico de drogas existente na cidade. Ele tomou posse na quarta-feira, dia 23, como novo titular da 93ª DP, e substituiu o também delegado Victor Tuttman, que no mesmo dia, tomou posse como titular da 100ª DP (Porto Real).

– Eu e minha equipe de policiais pretendemos focar em vários crimes. Mas, daremos uma atenção especial no combate ao tráfico de drogas. Uma vez, que o tráfico de drogas em si, acaba tangenciando a prática de outros delitos. Não tenho a pretensão de acabar com o tráfico de drogas, porque isso não é possível. É um tipo de crime que existe em todo lugar, mas a ideia de trabalho é contê-lo, prender as lideranças do tráfico na cidade. A intenção é atuar nesse sentido, e como consequência disso, a Polícia Civil consegue reduzir outros crimes – disse Edezio, que tem 19 anos na Policia Civil, e leciona nos cursos de Direito, nas universidades Mackenzie e Santa Úrsula, na capital fluminense.