Novo secretário de Polícia Civil já foi delegado adjunto em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 18:10 horas

Rio e Volta Redonda – O novo secretário de Polícia Civil, o delegado Allan Turnowski, de 50 anos, já trabalhou como delegado adjunto na 93ª (Volta Redonda), na década de 90. Ele foi escolhido pelo governador em exercício Cláudio Castro.

Turnowski, que está há 24 anos na Polícia Civil, retornou à corporação no ano passado, quando Wilson Witzel assumiu o governo do estado.

Segundo o Jornal Extra, o novo secretário assumiu o cargo de diretor do Departamento Geral de Polícia da capital. O delegado havia saído da corporação em fevereiro de 2011, quando foi indiciado pela Polícia Federal, acusado de violação de sigilo funcional. Segundo o ex-chefe de Polícia Civil, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Rio. O fato ocorreu em novembro de 2010, durante a ocupação do Complexo do Alemão pelas polícias Civil e Militar, com o apoio dos blindados da Marinha.