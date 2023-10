Novo secretário de Polícia Civil tem missão de sufocar o crime no Rio

governador Cláudio Castro deu posse, nesta segunda-feira (02), ao delegado José Renato Torres do Nascimento como novo secretário de Estado de Polícia Civil. A cerimônia ocorreu no auditório da Cidade da Polícia Civil, na Zona Norte da capital do Rio de Janeiro.

Ao lado do vice-governador e secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade Thiago Pampolha, o governador Cláudio Castro elencou pontos positivos da gestão anterior e desejou boa sorte ao novo titular da pasta. José Renato Torres assume no lugar do delegado Fernando Albuquerque.

– Quero agradecer e dar os parabéns ao delegado Fernando Albuquerque, que deixou vitórias históricas, sobretudo na aprovação da Lei Orgânica, ao qual foi um grande batalhador. Dou as boas-vindas ao delegado José Renato, que com sua experiência, garra e seu viés técnico, fazem com que ele esteja completamente preparado para essa nova jornada. Não tenho dúvidas que temos enormes desafios à frente, mas, certamente, a sua chegada dará continuidade ao combate à criminalidade – afirmou o governador Cláudio Castro.



O novo secretário de Polícia Civil também deu posse aos delegados que passarão a compor a alta administração.. José Renato projetou um trabalho de continuidade, com comprometimento e em parceria com a Polícia Militar, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os poderes legislativos e o Judiciário para combater o crime, garantir a liberdade e os direitos previstos na Constituição.

– A segurança pública tem desafios complexos e persistentes. O Rio de Janeiro merece uma polícia que esteja à altura de sua grandeza, que atue com eficiência, integridade, transparência e, acima de tudo, que seja una e indivisível no interesse público e do bem comum – afirmou.