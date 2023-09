Novo titular da 93ª DP já chefiou delegacia no Complexo do Alemão

Volta Redonda – Conforme o DIÁRIO DO VALE havia adiantado na edição impressa desta sexta-feira (29), o novo secretário estadual de Polícia Civil, José Renato Torres, começou a promover mudanças na titularidade de delegacias no interior do Estado do Rio. Na região Sul Fluminense não foi diferente.

A primeira mudança acontece em Volta Redonda, onde o delegado titular Luiz Jorge Rodrigues passa a ficar à disposição da Delegacia Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa (DGHPP), na Barra da Tijuca, no Rio. Em seu lugar, entra o delegado Fábio Asty Dantas, transferido da 38ª DP (Brás de Pina).

Fábio Dantas já foi titular da 165ª DP (Mangaratiba), da 45ª DP (Complexo do Alemão) e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói. Como titular da 45ª DP, Dantas desarticulou, em 2016, uma quadrilha de moto taxistas que fazia ‘delivery’ de entorpecentes em todo o Rio de Janeiro, incluindo a Zona Sul carioca.

Deam e Mendes

Outra mudança de titularidade acontece na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A delegada Juliana Almeida foi transferida para a 24ª DP, no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. Em seu lugar, assume a delegada Flávia Góes Monteiro, transferida da 21ª DP (Bonsucesso).

Em Mendes (97ªDP), também houve alteração. No lugar do delegado Cláudio Moreira Santos, assume Geraldo Assed Estefan, que era titular da 7ª DP (Neves).

A expectativa é que haja mais mudanças de titularidades nos próximos dias.