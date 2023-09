O crime de batom: Jovens mulheres envolvidas com o tráfico são presas em Valença e Angra

Sul Fluminense – Agentes do 10º e do 33º Batalhões de Polícia Militar prenderam, no mesmo dia – terça-feira (12) –, em cidades diferentes, duas jovens mulheres envolvidas com o tráfico de drogas. Em Valença, a prisão aconteceu na Avenida do Contorno, onde uma mulher de 18 anos, dentro de um carro branco, foi abordada pelos agentes do 10º BPM.

Dentro do carro, os policiais encontraram uma bolsa com dois invólucros com skunk, 18 comprovantes de depósito bancário, um celular e R$ 4.480 em espécie. De acordo com a ocorrência, a suspeita já seria conhecida da Polícia Militar por supostamente ter ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Ela, que foi conduzida à 91ª Delegacia de Polícia (Valença), seria responsável por recolher o dinheiro obtido com a venda de drogas e fazer os depósitos em dinheiro.

Já no Bracuhy, em Angra dos Reis, uma mulher de 24 anos foi presa com 106 g de cocaína, 15g de crack, 42 g de maconha e um celular. Os policiais do 33º BPM chegaram até ela através de denúncias dando conta de que integrantes do Comando Vermelho estariam portando armas e comercializando entorpecentes na Rua Jasmin.

Ao avistar a viatura, o grupo atirou contra os policiais, que revidaram. A mulher, então, correu em direção à equipe carregando um saco onde as drogas estavam acondicionadas. A suspeita, que usava tornozeleira eletrônica, já foi presa pela mesma guarnição da PM meses atrás. Conduzida à 166ª DP (Angra), ela foi autuada e presa por tráfico de drogas.