Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 20:24 horas

Barra do Piraí – Um ônibus bateu na tarde desta quinta-feira, dia 1, em um bambuzal localizado às margens da RJ-145, próximo ao bairro Ponte Vermelha, em Barra do Piraí. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após o motorista ter perdido o controle de direção do veículo.

Três passageiros ficaram feridos e foram socorridos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Barra do Piraí.